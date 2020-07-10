 

Фургал доставлен в Басманный суд

10.07.2020, 9:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, доставлен в Басманный суд, который рассмотрит вопрос о его аресте.

Фургала доставили в полицейском автозаке в сопровождении сотрудников полиции. Он одет в костюм, который был на нем при задержании в Хабаровске, в защитной медицинской маске, с собой у него сумка. Ночь он провел в ИВС на Петровке, передает ТАСС.

В четверг Фургала задержали в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Фургала доставили в Москву для допроса. При задержании он не признал вину в организации убийств. СК предъявил ему официальное обвинение и заявил, что будет просить о его аресте.

В Кремле сообщили, что решение об отставке Фургала с поста губернатора Хабаровского края пока не принято.

Фургалу грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет).



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