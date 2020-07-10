В Китае созданы генно-модифицированные мыши для тестов вакцин от коронавируса

10.07.2020, 9:17, Разное

Китайские генетики вывели генно-модифицированных мышей, восприимчивых к коронавирусу, на них будут протестированы первые вакцины и лекарства от COVID-19. Об этом рассказал гендиректор компании SinoGene Ми Цзидун.

Обычные звери не восприимчивы к коронавирусу, поэтому заразить их для проведения исследования не представляется возможным. Однако генетики установили, что клонирование и редактирование генома позволяет «пересадить» грызунам ген ACE2. После этого результаты тестов эффективности вакцин и лекарств окажутся более объективными.

В РФ ранее озвучивали аналогичные планы по созданию лабораторных мышей, на которых хотели испытывать вакцину от коронавируса. Только в данном случае исследователи намеревались создать не столько эффективный, сколько безопасный препарат. Кроме того, чувствительность к вирусу должна была достигаться методом индукции в вирусологической лаборатории, а не «пересадкой» генов.