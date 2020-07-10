 

Пауэлл назвал близкой к истерике реакцию СМИ на данные о «сговоре» РФ с талибами

10.07.2020, 9:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuБывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что реакция СМИ на июньское сообщение The New York Times о якобы существовавшей договоренности Москвы с боевиками запрещенного в РФ афганского движения «Талибан» была чрезмерно раздутой и близкой к истерике.

Пауэлл сообщил в интервью телеканалу MSNBC, что «наши военные командиры на местах не думали, что это такая серьезная проблема, как сообщают газеты и телевидение», однако «все вышло из-под контроля еще до того, как мы по-настоящему поняли, что произошло», передает «Интерфакс».

Он добавил, что генерал морской пехоты Кеннет Маккензи, командующий Центральным командованием США, «не думал, что это имеет для нас такое большое значение».

«Помните, что сражаться будет не разведывательное сообщество, а люди на земле. Это наши войска. Именно наши командиры собираются бороться с такого рода угрозой, используя разведданные, которые были даны им разведывательным сообществом», – добавил отставной дипломат.

Пока же все «нужно проанализировать»: «Это должно быть подтверждено. И только потом надо выяснять, кто твой враг. И я думаю, что мы были на высоте в этом вопросе. Это просто стало почти истерикой в первые несколько дней».

Ранее Колин Пауэлл отказался считать Россию врагом США.

Напомним, американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В Кремле назвали ложью материал о «сговоре». В Белом доме также сочли статью безосновательной. Центральное командование ВС США не поверило в «сговор» РФ и талибов.



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