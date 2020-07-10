Эксперты сообщили, кому необходимо есть шоколад

10.07.2020, 9:09, Разное

Специалисты рассказали, кому необходимо употреблять шоколад. Если в натуральном продукте нет химических добавок или пальмового масла, тогда он считается полезным для здоровья.

Эксперты заявляют, не стоит исключать шоколад из рациона, но и злоупотреблять им нельзя. В день безопасной дозой для человека считается 20-30 граммов. Для людей, которые занимаются умственной деятельностью шоколад важная часть рациона, так как они склонны к повышенному риску развития синдрома эмоционального выгорания.

Употребление качественного шоколада улучшит работу сердечно-сосудистой системы, поднимет настроение, энергию, снизит уровень гормона стресса – кортизола. В его составе есть много минералов и витаминов.

Также в продукте имеются и антиоксиданты, влияющие на свертываемость крови, улучшающие работу иммунной системы. Но эксперты напоминают, что шоколад способен вызывать пищевую зависимость, поэтому не рекомендуют есть его в больших количествах.