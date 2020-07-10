Какой вид поддержки выбрал ярославский бизнес?
 

Какой вид поддержки выбрал ярославский бизнес?

10.07.2020, 9:21, Новости
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Приоритет ярославского бизнеса – кредиты под 2 процента на восстановление деятельности.

Наибольшим спросом среди предложенных мер поддержки у ярославского бизнеса пользуется кредит под 2 процента, условия которого предполагают его полное или частичное списание через год при сохранении определенной доли трудового коллектива.

За месяц, прошедший с момента введения этой меры поддержки (на 30 июня 2020 года), в ярославские банки подано почти 2780 заявок от юридических лиц и предпринимателей региона, причем превалирующее большинство – около 2400 заявлений – от малых предприятий. Уже одобрено 2160 обращений на предоставление кредитов общей суммой почти в 4 млрд рублей.

На другой вид финансовой поддержки – кредит под 0% на поддержку занятости – на конец июня ярославским бизнесом подано 1100 заявок, из них уже одобрено 725 обращений на сумму почти в 950 млн рублей.

Напомним, Банк России продлил до 30 сентября 2020 года возможность индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам открывать банковский счет с целью получения кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости без личного присутствия лица, открывающего счет.



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