На ракетных складах неподалеку от Тегерана произошла серия взрывов

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10.07.2020, 9:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВзрывы, предположительно на ракетных складах Корпуса Стражей Исламской Революции, произошли в западной части иранской провинции Тегеран в ночь на пятницу.

Согласно сообщениям в соцсетях, взрывы произошли на складах ракет Корпуса Стражей Исламской Революции к западу от Тегерана, в районе Гармадарех и Кудс, пишет портал MIGnews.com.

После взрывов в ряде районов была отключена подача электричества. В частности, электричество отключено в городах Кудс и Шахриар – там взорвались трансформаторы на подстанциях.

Также сообщается, что аэрокосмические силы Ирана применили две ракеты класса «земля – воздух» против самолета или беспилотника.

В свою очередь New York Times пишет, что взрыв прогремел в западной части Тегерана. Точное место взрыва пока неизвестно, но аналитики говорят, что в этом районе находятся несколько военных и учебных объектов, которые могли стать целью диверсии.

«Есть два подземных объекта. Один связан с исследованиями химического оружия, второй – неопознанный военный производственный объект», – говорит иранский военный эксперт и научный сотрудник Центра исследований нераспространения Джеймса Мартина – Фабиан Хинц.

Ранее в Иране произошла серия странных происшествий, среди которых яркая вспышка вследствие взрыва неподалеку от военных объектов в восточной части Тегерана. По официальной версии – 26 июня взорвался баллон с техническим газом, передает РИА «Новости».

Кроме того, неделю назад иранские ядерщики и власти сообщили о происшествии и пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе. Официальная причина по соображениям безопасности пока не называлась, однако СМИ писали, что это могла быть диверсия Израиля.



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