 

Мэр Сеула, предположительно, покончил жизнь самоубийством

10.07.2020, 9:06, Новости дня

Мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун, которого накануне нашли мертвым, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

64-летний политик пропал после того, как его бывшая секретарь подала заявление в полицию с жалобой на нежелательные “физические контакты” и “неуместные” сообщения от начальника.

Полицейские начали широкомасштабную операцию по поиску мэра, в которой участвовали сотни офицеров, беспилотных летательных аппаратов и служебных собак.

Позже тело Пак Вон Суна нашли в лесу у горы Пукаксан недалеко от официальной резиденции мэра в центре Сеула.

По данным полиции, предположительно, он покончил жизнь самоубийством. Следов насильственной смерти на теле не было.

Позже на столе в кабинете мэра нашли сообщение, в котором он просил прощения у всех, благодарил свою семью, а также завещал кремировать его.

Пак Вон Сун – известный в Южной Корее юрист, общественный деятель. Должность мэра южнокорейской столицы занимал с 2011 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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