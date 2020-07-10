В Украине третьи сутки более 800 новых случаев инфицирования коронавирусом

10.07.2020, 9:06, Новости дня

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден у 819 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны, опубликованные утром 10 июля.

Таким образом, третьи сутки в Украине более 800 новых случаев инфицирования: накануне было 810, перед этим – 807. До этого в течение двух дней было менее 600 случаев.

Общее количество жителей Украины, у которых выявили коронавирус, увеличилось до 52 043.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1345 человек (+18 за сутки), вылечилось 24 800 (+1016 за сутки). 25 898 человек продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки подтвердили в Киеве (118), Закарпатской (112) и Львовской (82) областях.

Новость дополняется.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 12,2 млн, из них более 6,7 млн вылечились, а более 554,9 тыс. умерли.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 9 июля, что в большей части мира коронавирус не находится под контролем и ситуация становится хуже.