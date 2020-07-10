 

Ветерана Великой Отечественной войны нашли убитым в Башкирии

10.07.2020, 8:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ башкирском селе Леуза неизвестные убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

«9 июля 2020 года тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в его частном доме в селе Леуза», – сообщается на сайте СК.

Убитому ветерану было 100 лет. По факту разбойного нападения и убийства ветерана органами СК РФ по Башкирии возбуждено уголовное дело. 

В настоящее время на месте работает следователи и полиция. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

По данным МВД по региону, на месте происшествия работает передвижная криминалистическая лаборатория экспертно-криминалистического центра МВД.

Для расследования убийства создана оперативная группа из следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов аппарата СУСК, следователей следственного отдела и сотрудников МВД республики. 

Расследование под личный контроль взяли руководитель следственного управления Чернятьев Денис и министр внутренних дел Башкирии Роман Деев.

В августе 2019 года под Калугой убили 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Погибший – Борис Игнатьев 1926 года рождения – был призван в армию в январе 1944 года, до января 1945 года принимал участие в боевых действиях на территории Европы, был снайпером.



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