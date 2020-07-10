Китай потерпел неудачу при первом запуске ракеты «Куайчжоу-11»

10.07.2020, 8:48, Новости дня

Технические отклонения возникли при первом запуске китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11», запуск признан неудачным, сообщило в пятницу агентство Синьхуа.

По данным агентства, запуск состоялся в 12:17 по местному времени (07:17 мск) на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу.

«В полете ракеты были обнаружены неполадки, запуск потерпел неудачу. В настоящее время ведется установление конкретных причин и анализ информации», – передает ТАСС сообщение агентства. Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, в мае помощник руководителя Управления программы космических пилотируемых полетов КНР Цзи Цимин сообщил, что Китай проведет 12 миссий для завершения строительства космической орбитальной станции.