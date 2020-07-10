Эксперт рассказал о зарядных устройствах, которые можно оставлять в розетке

10.07.2020, 8:30, Новости дня

Если зарядное устройство от надежного производителя и вы уверены, что оно работает нормально, можете спокойно оставлять его в розетке, но есть места, где зарядку ни в коем случае оставлять нельзя, предупредил аналитик рынка мобильной связи, главный редактор сайта mobile-review.com Эльдар Муртазин.

«Первое – это ванная комната, потому что там есть влажность, вода. Также заряжать устройство в ванной нельзя, это приводит к проблемам. Второй момент – если у вас есть домашние питомцы, нельзя держать зарядные устройства там, где вы их кормите и поите водой», – сказал Муртазин в интервью радио Sputnik.

По его словам, если после завершения процесса зарядки устройство оставлено в розетке – ничего страшного, потребление электроэнергии не идет. Однако это не касается случаев, когда устройство сломано или сомнительного производства.

«В плохих случаях, когда зарядка сломана или не от производителя, потребление энергии может идти вплоть до воспламенения. Это достаточно опасная вещь. Люди пренебрежительно относятся к собственной безопасности, покупая зарядку, которую продают в переходе метро или между машинами на светофорах. Кроме того, нельзя надолго оставлять на зарядке внешний аккумулятор. Такие устройства должны быть под присмотром», – сообщил Муртазин.

Эксперт уточнил, что можно использовать для зарядки гаджета любые сертифицированные устройства, подходящие по техническим параметрам, но при этом нужно помнить, что многое зависит и от кабеля.

«Телефон и зарядное устройство обмениваются данными, телефон говорит, что может заряжаться определенной силой тока, и зарядка подстраивается. Когда люди берут неоригинальный кабель, телефон не может его определить, понижает поток зарядки, а на экране обычно написано, что аксессуар не оригинальный и кабель надо заменить», – отметил Муртазин.

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