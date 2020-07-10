Шура рассказал о борьбе с раком четвертой стадии и наркозависимостью

10.07.2020, 8:30, Разное

Российский певец Шура вспомнил о борьбе с наркозависимостью и раком четвертой степени. Об этом эпизоде из своей жизни Александр Медведев (настоящее имя) пояснил в шоу певицы Валерии «Почему я».

По словам исполнителя, в конце 90-х к нему пришла большая слава, на фоне которой он начал злоупотреблять приемом запрещенных веществ. За одну ночь музыкант мог потратить весь свой гонорар, составлявший тогда до 10 000 долларов, после чего у него даже денег на корм для собаки не оставалось.

Позднее врачи ему диагностировали рак яичка четвертой степени. Шура полагал, что опухоль возникла из-за употребления запрещенных веществ. После операции и удаления яичка, а также курса химиотерапии певец решил бороться с пагубной привычкой, что ему в результате удалось сделать.