 

Шура рассказал о борьбе с раком четвертой стадии и наркозависимостью

10.07.2020, 8:30, Разное

Российский певец Шура вспомнил о борьбе с наркозависимостью и раком четвертой степени. Об этом эпизоде из своей жизни Александр Медведев (настоящее имя) пояснил в шоу певицы Валерии «Почему я».
По словам исполнителя, в конце 90-х к нему пришла большая слава, на фоне которой он начал злоупотреблять приемом запрещенных веществ. За одну ночь музыкант мог потратить весь свой гонорар, составлявший тогда до 10 000 долларов, после чего у него даже денег на корм для собаки не оставалось.

Позднее врачи ему диагностировали рак яичка четвертой степени. Шура полагал, что опухоль возникла из-за употребления запрещенных веществ. После операции и удаления яичка, а также курса химиотерапии певец решил бороться с пагубной привычкой, что ему в результате удалось сделать.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Пятеро депутатов Госдумы заразились коронавирусом

09.05 / Тодоренко прервала молчание после истории с травлей

01.06 / Вечеринка удалась: заразившийся коронавирусом принц Иоахим выступил с заявлением

03.06 / Елизавета Хорошилова заявила, что ей уже можно сниматься обнаженной

17.06 / Мнение: О чёрной «благодарности» белому человеку

12.06 / Мнение: Тоталитарные Штаты

25.05 / Мнение: О миллионах добровольных стукачей

03.07 / Мнение: Удобный террор

12.06 / Николай Вавилов: Технологическое сотрудничество России и Китая станет ударом для США

19.06 / Мнение: Судить Помпео в международном уголовном суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска