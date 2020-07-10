 

США решили отправить в Армению советника для помощи в борьбе с коррупцией

10.07.2020, 8:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuГосдепартамент США намерен нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит сотрудничать с министерством юстиции республики и способствовать продвижению реформ.

«Советник будет оказывать поддержку правительству Армении в создании новых антикоррупционных органов и повышении их эффективности (в том числе находящегося в процессе образования антикоррупционного комитета Армении). Эти учреждения будут расследовать случаи коррупции и привлекать коррупционеров к ответственности», – передает RT текст контракта Госдепа.

Помимо этого, специалист должен консультировать власти Армении по вопросам разработки и реализации реформ в правоохранительной сфере. Ему предстоит взаимодействовать с минюстом и другими органами правопорядка.

«Проводить подготовку, обучение, а также предоставлять другую техническую поддержку Министерству юстиции, антикоррупционному комитету Армении (когда он будет создан) и другим соответствующим институтам уголовного правосудия по широкому спектру вопросов, при этом уделяя первостепенное внимание борьбе с коррупцией на высоком уровне», – сообщают в госдепартаменте США.

Советник также займется организацией учебных поездок, тренингов для следователей и управлением финансируемыми Вашингтоном проектами.

Как подчеркивают в ведомстве, претендовать на эту должность могут только американские граждане.



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