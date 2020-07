Помпео отверг критику ООН в связи с убийством Сулеймани

10.07.2020, 7:53, Новости дня

США выражают несогласие с критикой ООН в связи с убийством американскими силами высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в январе этого года, сообщил Госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы отвергаем ложное сообщение Специального докладчика ООН о целенаправленном убийстве с помощью вооруженных беспилотных летательных аппаратов в случае с иранским генералом Касемом Сулеймани», – написал Помпео в Twitter.

По его словам, США были «прозрачны в отношении международно-правовой основы нанесенного удара» и «всегда будут действовать, чтобы защитить Америку».

We reject the UN Special Rapporteur’s spurious report on targeted killings through armed drones in the case of Iranian General Quassem Soleimani. The United States has been transparent regarding the international law basis for the strike and will always act to protect America.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 10, 2020

Ранее спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард заявила, что убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, осуществленное 3 января по приказу президента США Дональда Трампа, является противозаконным.

Ранее судебные власти Ирана ранее потребовали от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, которые участвовали в убийстве Сулеймани. Среди них есть в том числе Трамп и политические и военные деятели США и других стран.

В Интерполе заявили, что правила организации не позволяют рассмотреть запрос Ирана на розыск Трампа и остальных причастных к убийству генерала.

В январе США провели спецоперацию в Ираке, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Сулеймани. Приказ отдавал лично Трамп.

В ответ Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака и по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.