Нефть подешевела на опасениях по замедлению восстановления спроса
10.07.2020, 7:48, Новости дня
Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются под давлением роста числа случаев коронавируса и перспектив восстановления спроса.
Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,78% – до 42,02 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,98% – до 39,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Несмотря на то, что многие аналитики ожидают оживления экономики и спроса на топливо после пандемии, рекордное ежедневное увеличение числа заражений коронавирусом в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, вызывает обеспокоенность по поводу темпов восстановления.
«Возобновление вспышек коронавируса в некоторых частях мира добавило причин ожидать замедления восстановления в предстоящие месяцы», – считают аналитики Capital Economics.
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