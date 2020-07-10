В Израиле запретили встречи с проститутками

10.07.2020, 7:56, Разное

Сегодня в Израиле вступает в силу закон, запрещающий пользование услугами проституток.

Согласно закону любой человек, который застали в момент потребления подобных услуг, будет оштрафован на сумму до 4 тысяч шекелей.

Сейчас в Израиле около 14 тысяч проституток. Подавляющее большинство из них, 95 процентов — женщины. Оборот проституционного бизнеса в Израиле оценивается свыше 1,3 миллиарда шекелей.

Начальный штраф за посещение проститутки установлен в сумме 2 тысячи шекелей, рецедив будет наказываться штрафом в 4 тысячи.

Соблюдение закона будет поддерживаться полицейскими рейдами по борделям и сбором информации полицейской разведки.