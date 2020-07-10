 

В ЛДПР заявили об обысках у шести членов партии в Хабаровском крае

10.07.2020, 7:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЛидер фракции ЛДПР в думе Хабаровского края Сергей Зюбр выступил с утверждением, что в регионе прошли обыски у шести членов партии, включая губернатора Сергея Фургала.

«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Знаем, что сегодня они (два депутата) находятся в ИВС, и вроде как сегодня в суде будет рассматриваться вопрос по аресту. Я знаю, что у двух депутатов, у трех членов партии – фактически у пяти членов партии ЛДПР, помимо Фургала, получается у шести, были обыски», – приводит слова Зюбра РИА «Новости».

По его словам, сложно сказать, связаны ли обыски с делом «Амурстали», потому что пока неизвестны предъявленные обвинения депутатам думы –членам ЛДПР.

Напомним, в четверг Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей.

По данным СК, Фургал задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Позднее задержанного губернатора Фургала доставили в Москву.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в покушении на убийство и убийства ряда предпринимателей, не принято, Кремль сообщит, если это произойдет.

СК заявил, что Фургалу предъявлено обвинение по делу об убийствах.



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