Взрыв газа произошел в квартире одного из домов поселка под Кировом

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10.07.2020, 7:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВзрыв газа произошел в ночь на пятницу в квартире жилого дома в поселке Кикнур Кировской области. Жильцов дома эвакуировали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«В 06.30 10 июля <…> поступила информация о том, что в поселке Кикнур на ул. С. Шарыгина, д.1а произошел хлопок газовоздушной смеси (без последующего возгорания) в квартире жилого дома», – приводит сообщение регионального управления МЧС ТАСС.

В ЕДДС района сообщили, что в результате взрыва газа в поселке городского типа Кинкур один человек погиб, еще двое пострадали.

Жильцов пострадавшего подъезда и соседнего с ним эвакуировали.



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