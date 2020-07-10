 

Ефим Шифрин 20 лет назад перестал себя считать «аншлаговским артистом»

10.07.2020, 7:30, Разное

Российский юморист Ефим Шифрин сравнивает себя с «пукнувшим горцем», когда о нем говорят, что он до сих пор является «аншлаговским артистом». Сатирик опубликовал на своей странице в Instagram-аккаунте фотоснимок со звездами «Аншлага», с которыми он не снимался уже более 20 лет.
По словам Ефима Шифрина, он до сих пор недоумевает, когда его имя связывают с «Аншлагом» ведь снимался он в нем почти 20 лет назад. Поэтому он сравнил себя с несчастным горцем, который пукнул на свадьбе и от стыда ушел в горы. А вернувшись через 20 лет обнаружил, что с тех пор как он пукнул на свадьбе ничего не произошло.

На редком кадре из архива Ефима Шифрина запечатлена ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая, Клара Новикова, Юрий Гальцев и погибший в ДТП бывший губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.



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