Пугающее бесследное исчезновение на пикнике 4-летней девочки Нейлин Маршалл

10.07.2020, 7:24, Разное

У исследователей аномальных явлений подобные случаи считаются доказательством попадания человека в некую "расщелину" или "портал" между мирами, который приоткрылся лишь на мгновение и тут же "захлопнулся".

У параноидальных людей есть версия о том, что тут имеет место сложное похищение, когда похититель долго и пристально наблюдает за своей жертвой, выжидая момента, когда она останется без присмотра. При этом он так тщательно все рассчитывает, что не оставляет никаких улик.

Более рассудительные люди списывают все на несчастные случаи, стечение обстоятельств, плохую работу полиции, небрежность в расследовании и тд.

25 июня 1983 года начинался как яркий и веселый день для 4-летней Нейлин Кей Маршалл. Вместе со своей семьей и друзьями семьи она приехала на популярную площадку для пикников и туристов в Национальном лесу Хелены, что недалеко от города Хелена, штат Монтана (США).

Вся эта большая компания прибыла сюда по случаю мероприятия, которое устроил отчим Нейлин. Он был членом местного клуба радиолюбителей "Radio City Radio Club" и объявил этот день днем семейного выезда членов клуба на природу. Таким образом вместе с семьей Нейлин там на площадке было множество других семей с детьми.

Воздух был наполнен смехом играющих на поляне детей и взрослые тоже отлично проводили время за закусками и болтовней. Так благополучно прошел весь день и семьи уже начали понемногу готовиться к отъезду по домам, когда случилось нечто странное.

Около 16.00 группа детей вместе с маленькой Нейлин играла возле крошечного мелкого ручейка, который протекал на краю поляны для пикников. Среди них были два старших брата и сестра Нейлин, которым было сказано присматривать за малышкой.

В какой-то момент они ушли чуть вперед и Нейлин побежала за ними. Они успели заметить, как она следует за ними, а потом буквально через несколько мгновений снова обернулись назад, но девочки уже не было видно.

Сначала дети решили, что Нейлин взялась играть в прятки или что она вот-вот выскочит из куста или из-за дерева и попробует их напугать. Но девочка не объявлялась и это встревожило братьев и сестру Нейлин. Они позвали других детей и все стали искать малышку, но она как сквозь земли провалилась.

Как только братья и сестра Нейлин поняли, что они слишком долго не могут найти свою младшую сестру, они по настоящему испугались и побежали на поляну к родителям. После их рассказа все взрослые были подняты по тревоге и все пошли обыскивать ближайшие заросли. чтобы найти ребенка.

Они обыскали каждый метр вокруг поляны для пикников и даже заходили дальше в лес, однако никаких признаков Нейлин не обнаружили. Ручей был настолько мелок, что в нем невозможно было утонуть даже 4-летнему ребенку, однако и ручей тщательно осмотрели.

Найлин бегала босиком на момент пропажи, поэтому считалось, что она не смогла бы уйти далеко в лес, а если бы и ушла, следы ее босых ног было бы видно на земле. Но когда стали обыскивать лес, даже одного следа не нашли.

Когда об исчезновении девочки доложили в полицию, на ее поиски в лес быстро вышли огромные толпы волонтеров, полицейских добровольцев, рейнджеров, офицеров с собаками и прочих. Это была одна из самых масштабных поисковых операций в штате за всю его историю.

Зона поиска постепенно становилась все шире и шире и вскоре стало ясно, что 4-летняя босая девочка навряд ли самостоятельно могла бы уйти НАСТОЛЬКО далеко, при этом не оставив ни следа. Возникла версия о похищении.

Среди поисковых групп был офицер с собакой по кличке Дюк, которая считалась одной из лучших ищеек США и за свою карьеру помогла найти множество пропавших людей. Когда Дюка пустили на место возле ручья, где девочку видели в последний раз, то Дюк немного понюхал и поначалу даже будто бы напал на след, но спустя пару метров его потерял и больше так и не нашел.

Поисковая операция длилась в течении 10 дней, за которые был тщательно проверен огромный кусок леса вокруг поляны для пикников. А когда Нейлин уже признали скорее всего погибшей, появились два неожиданных очевидца.

Двое из детей, которые играли у ручья когда пропала Нейлин, рассказали, что к ним подошел незнакомый мужчина в спортивном костюме. Одного из них этот мужчина чем-то очень сильно напугал, поэтому ребенок убежал прочь, но второй ребенок остался и он услышал как незнакомец попросил его "Идти за тенью".

Эти показания звучали очень странно и было непонятно как к ним относиться. Имел ли тот незнакомец отношение к похищению девочки и что означала его фраза про тень, так и не было выяснено.

Полиция попыталась получить у детей описание того мужчины и по ним даже был нарисован портрет, но эта ниточка так ни к чему и не привела. После этого полиция стала считать, что похищения не было и что Нейлин просто ушла очень далеко в лес и там вероятно погибла.

Позже выдвигались и другие версии, в том числе полиция стала допрашивать родного отца Нейлин, подозревая, что тот мог выкрасть дочь, но против него не было найдено никаких улик.

Семья Нейлин в отчаянии пыталась найти ее, оплачивая чтобы ее фото появлялись на пакетах с молоком. Они также предлагали вознаграждение тем, кто знает где сейчас Нейлин или что с ней случилось.

Два года спустя история исчезнувшей девочки снова всплыла в новостях. 27 ноября 1985 года в национальный центр по розыску пропавших детей позвонил странный мужчина и заявил, что это он похитил девочку. А через два месяца после этого на почту в Мэдисоне, штат Висконсин, пришло жуткое письмо от анонима:

В нем некто описывал, что подобрал маленькую Нейлин Кей на дороге возле парка между Хеленой и Боулдером, что девочка была напугана и плакала, а он обнял ее и утешил, а потом привез к себе домой. С тех пор он якобы держит девочку в своем доме или берет с собой в поездки по стране.

Он писал, что девочка подросла, что он заботиться о ней, хорошо кормит ее и не причиняет ей насилия, однако тайком каждое утро дает ей "лекарство" из своей спермы. В общем письмо было написано так, словно его писал педофил с извращенной фантазией.

Далее таинственный незнакомец прислал еще несколько таких писем и пытался звонить в полицию и даже родителям Нейлин. Однако найти его и тем более задержать так и не удалось, он просто в один момент перестал звонить и больше никогда не звонил и ничего больше не писал. Осталось неизвестным, был ли это просто "тролль", сумасшедший или реальный похититель.

Одновременно от разных очевидцев в эти дни поступало несколько сообщений о наблюдении девочки, похожей на Нейлин, но ни одно из них не подтвердилось. Потом было прислано письмо еще от одного анонима, где он утверждал, что убил Нейлин и спрятал ее тело в старой шахте. Было подробно указано, что за шахта. Шахту тщательно обыскали, ничего там не найдя.

Когда история Нейлин была в 1990 году показана по ТВ Британской Колумбии, Канада, в телепередаче "Нерешенные тайны", в студию позвонил некто, который заявил, что знал эту девочку и что она учиться в его школе.

Любопытно, что когда полиция прибыла в эту школу и обнаружила указанную девочку, они опознали в ней некую Монику Бониллу, которую похитили в Калифорнии в 1982 году. Что это было, странное совпадение или загадочная игра таинственного злодея с властями?

В 1991 году мужчина по имени Ричард Джеймс Уилсон заявил, что это он убил Нейлин Маршалл и даже указал, где он спрятал ее тело. Однако полиция в том месте ничего не обнаружила и признавшийся вскоре отказался от своих слов.

В 1998 году в больницу города Хелена поступила беременная девушка, на вид 18-19 лет. Она вела себя странно и рассказывала, что почти не помнит своего детства, а внешне была отдаленно похожей на пропавшую Нейлин, если бы та повзрослела. У нее был взят анализ крови, который сравнили с образцами крови Нейлин, и они показали, что женщина не Нейлин.

С тех пор больше ничего нового в этом странном деле не появлялось. Исчезновение Нейлин Маршалл и сейчас вызывает много споров у исследователей. Как можно было незаметно для других детей и взрослых похитить маленькую девочку в таком оживленном месте как поляна для пикников? Почему ни одна из служебных собак, даже знаменитый Дюк, не смогли взять след Нейлин возле ручья? Была ли она похищена и убита, или до сих пор жива и находится в плену?