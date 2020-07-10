Откровения мужчины, который считает себя тигром-оборотнем

10.07.2020, 7:24, Разное

К середине 19 века, когда в обществе все чаще стало преобладать рациональное мышление, врачи пришли к выводу, что проблема оборотней не в мистике а в психике, то есть оборотничество представляет собой форму психического заболевания.

Тогда и возник термин "клиническая ликантропия", который первоначально относился к случаям, когда люди считали себя волками-оборотнями, но потом стал охватывать и других животных.

К примеру такой диагноз ставили людям, которые были уверены, что они могут превращаться в змей, собак, гиен и даже пчел. При этом ставился данный диагноз очень редко. Психиатр Ян Дирк Блом из Нидерланд однажды посчитал, что за последние 162 года клиническую ликантропию подтверждали всего у 13 человек.

Каким образом человеческий мозг может настолько повредиться, чтобы его обладатель начал считать себя животным? Почему он начинает думать, что у него вместо рук и ног появляются лапы, что он может двигаться на четвереньках и что у него на пальцах вылезают острые когти?

Проблема эта настолько сильна, что даже смотря в зеркало и видя там не зверя, а человека, заболевший все равно считает, что видит именно зверя.

В 2014 году журналистка с портала medium.com Хелен Томсон задалась вопросом, существуют ли прямо сейчас, в наши дни, люди с таким диагнозом. Она опросила многих психиатров и узнала от них о том, что с подобными пациентами никто из них не сталкивался. Но потом ей повезло, врач из Объединенных Арабских Эмиратов рассказал, что в его клинике есть такой пациент.

Этого мужчину звали Матар и он много лет страдал от клинической ликантропии. Во время приступов он на несколько часов "превращался в тигра". Вскоре журналистка уже летела в Абу-Даби, чтобы поговорить с "оборотнем".

Матару было уже за сорок лет, он носил черную густую бороду и одевался в традиционную арабскую одежду – кандуру (длинная белая просторная туника до пят). Под глазами у него были темные круги, которые единственными выдавали в нем больного человека.

Матару было 16 лет, когда ему поставили диагноз шизофрения, а потом поместили в местное отделение психиатрической клиники. Это случилось после того, как у него стали возникать визуальные и слуховые галлюцинации, он слышал взрывающиеся бомбы и звонил в полицию, уверяя, что на страну напали враги.

Когда он стал взрослым, к нему пришла новая напасть, теперь он считал, что умеет превращаться в тигра. При этом у него были очень яркие ощущения подобного, он буквально ощущал как его руки и ноги превращаются в лапы, а из лап выходят острые когти.

Когда у него возникали приступы, Матар запирался в своей комнате, чтобы никому не навредить. Но однажды приступ застал его прямо в парикмахерской и тогда он набросился на парикмахера и пытался его покусать.

По словам психиатров, клиническая ликантропия нередко возникает как одно из проявлений шизофрении, при этом шизофрения сама по себе очень странное и до сих пор малоизученное психическое отклонение. Она поражает примерно 1 человека из 100 и неясно, по каким причинам.

Шизофреники могут страдать от галлюцинаций, паранойи и других отклонений психики. Эти отклонения могут передаваться от родителей к детям, но также могут зависеть от употребления наркотиков или сильных психологических травм.

Шизофрения настолько странна и непонятна, что у некоторых исследователей аномальных явлений есть своя причудливая теория насчет нее. Они считают, что шизофрения не болезнь, а некое "шестое чувство", обладая которым человек начинает видеть и слышать то, чего не видят и не слышат другие.

При этом то, что он видит и слышит не находится в его воображении, а существует в реальности, просто на ином уровне пространства-времени, поэтому обычные люди этого не видят и не слышат. Именно по этой причине очевидцы НЛО, йети и иных странных вещей часто боятся рассказывать об этом, посчитав, что их примут за психически больных.

Но вернемся к нашему тигру-оборотню. Матар пояснил Хелен, что у него есть жена и двое детей, одному из которых 14 лет. а другому 8. Однако он уже давно не видел их, потому что его жена не хочет, чтобы дети встречались с таким отцом. Она уверена в том, что он может быть опасен для них и что во время своих приступов Матар причинит детям вред.

"Моя шизофрения началась с галлюцинаций. Я видел людей, которых на самом деле там не было. Это были мужчины, женщины и дети, они хватали меня за ноги и я падал на пол".

Потом эти галлюцинации усилились.

"Мне казалось, что чужие люди могут контролировать мою речь, что они читают мои мысли и не позволяют мне разговаривать".

Когда Матар превращается в тигра, он ощущает сильное желание рычать и боится, что может напасть на людей, чтобы съесть их.

"Когда это происходит, волосы на моем теле встают дыбом. Потом я ощущают как вов сем теле колет, боль начинается с левой ноги. Я чувствую электрическое напряжение. Я хочу кого-то укусить. Я просто знаю, что я превращаюсь в тигра".

Вскоре интервью срывается, потому что Матар заявляет, что он прямо сейчас ощущает это в своем теле. Он говорит, что чувствует опасность, идущую от Хелен, что она хочет напасть на него, а потом издает очень реалистичное рычание. Два врача, присутствующие в комнате, пытаются успокоить Матара. По их словам, это произошло потому, что сегодня он не принял свои таблетки.

Когда Хелен покидает комнату с Матаром, она спрашивает одного из врачей, удалось ли им найти причину, почему Матар считает себя тигром. Врач отвечает, что нет: сканирование мозга Матара не выявило никаких аномалий.

После небольшого перерыва Матар успокаивается и уверяет, что хотел бы продолжить интервью. Хелен соглашается.

"Я не знаю, почему я становлюсь тигром. Я просто знаю, что я такой. Я слышу вокруг себя разные голоса, они смеются надо мной и говорят, что я ни на что не гожусь, что я мусор и я не хорош для того, чтобы быть человеком. Иногда я ощущаю словно на меня нападает лев и кусает меня за шею. Мне очень больно и я даже вижу как кровь вытекает из моего тела в том месте, в которое он укусил меня. Я не могу защититься от этого льва, поэтому считаю, что главное атаковать первым".

Хелен спрашивает, как долго длятся такие приступы и Матар отвечает, что иногда несколько минут, но иногда несколько часов. И когда он смотрит в зеркало, то иногда видит себя в образе тигра.