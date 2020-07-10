Папа Римский называл сущим адом содержание пленников ПНС

10.07.2020, 7:23, Разное

Папа Франциск жёстко прошёлся по террористическому режиму, захватившему власть в Триполи, и по частным тюрьмам ПНС в частности. Он назвал настоящим адом условия содержания мигрантов в центрах временного сдерживания и пленников в частных тюрьмах так называемого Правительства национального согласия.

Римский Папа затронул одну из самых актуальных тем внутреннего конфликта в Ливии во время мессы в честь беженцев, проведённой в седьмую годовщину его визита на остров Лампедуза, где он встретился с просителями убежища из североафриканских стран и Ближнего Востока. Ещё в 2013 году он осудил происходящее в ливийской республике и призвал всё международное сообщество не быть равнодушным к судьбам миллионов людей, нуждающихся в срочной помощи. Накануне Папа повторил свои призывы, скорбно и негодующе отметив, что за столько лет ситуация никак не изменилась.

Как уже упоминалось выше, Понтифик затронул, наверное, самую актуальную проблему, в частности, внутриполитического конфликта в Ливии. Это подтверждают и десятки докладов миротворческих миссий ООН, занимающихся вопросом правового беспредела в североафриканской республике. Ярчайшим примером беззакония в Ливии можно назвать пленение двух российских граждан террористами ПНС.

Как известно, чуть больше года назад два российских социолога Максим Шугалей и Самер Суэйфан, работающие в Фонде защиты национальных ценностей, прибыли в Триполи для проведения социологических исследований. У них были все разрешительные документы. Им разрешили работать в ливийской столице. Но в один прекрасный момент россиян похитили боевики одного из бандформирований, контролируемых ПНС, и швырнули в частную тюрьму «Митига», уже успевшую печально прославиться чуть ли не на весь мир из-за нечеловеческих условий содержания заключённых. За прошедшее с момента захвата время гражданам РФ так и не предъявили никакого обвинения. И вряд ли это вообще случится.

Дело в том, что, общаясь с местными жителями в рамках социологического исследования, Шугалей и Суэйфан получили информацию о военных преступлениях террористического режима ПНС и возглавляющего его Файеза Сарраджа.

Социологов, по факту, захватили в заложники и швырнули в саму страшную тюрьму региона, контролирует которую одна из банд террористов, прислуживающих ПНС.