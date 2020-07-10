 

Экс-депутат Рады назвал причину невозможности возврата Крыма в состав Украины

10.07.2020, 7:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЗакон о госязыке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Мураев подчеркнул, что Киев подписал Европейскую хартию о региональных языках и языках национальных меньшинств, после чего на Украине появляется закон, который противоречит этому документу, передает РИА «Новости».

«При нашем декларируемом стремлении в Европу мы нарушаем абсолютно все демократические нормы и ценности этой самой Европы. <…> А Крым и Донбасс будут стремиться в Украину с таким законодательством? То есть, способствует ли это реинтеграции территорий? Способствует ли это возврату желания людей вернуться в такую Украину, которую строят последние шесть лет? Ответ, по-моему, очевидный. Это однозначно препятствует тому, с чем так носятся наши уважаемые (или неуважаемые) «патриоты». Ну, это же очевидно – это еще один гвоздь в невозврат этих территорий», – слова Мураева.

Он добавил, что украинцы «так плохо живут» не из-за языкового вопроса, а из-за беды в экономике.

Напомним, во вторник замруководителя партии «Слуга народа» в Верховной раде Галина Янченко заявила, что через 10 лет на Украине забудут о русском языке.

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркивал, что русский язык подвергается на Украине двойной дискриминации из-за планов Киева по переводу русскоязычных школ на украинский.

Так, по данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.



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