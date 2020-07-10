 

Сутки на Донбассе. Семь обстрелов, украинские военные ранили двух оккупантов

10.07.2020, 7:13, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 82-х мм минометов, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики открывали огонь вблизи Новолуганского и Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” – неподалеку Марьинки.

По данным разведки, 9 июля украинские военные ранили двух захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня в районе Прричепиловки. Потерь в рядах сил ООС нет.

Зведення станом на 07:00 10 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення9 липня збройні формування Російської…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 9. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Эстония обеспокоилась решением США вывести войска из Германии

11.06 / Кудрин заявил о «существенном недофинансировании» здравоохранения в России

25.06 / Эксперты: Тайна электронного голосования и персональные данные надежно защищены

09.07 / Мнения: Все идет под нож ради свободы

18.05 / Нацпроекты помогли жителям Югры приобрести профессии

05.07 / Экс-премьер ДНР Бородай заявил, что террористические ЛНР и ДНР скоро войдут в состав России

11.06 / Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в родном селе под Рязанью

02.07 / Белый дом объявил о ликвидации «автономной зоны» в Сиэтле

26.06 / Юный челябинец собирает макулатуру, чтобы подарить детдомовцам футбольные мячи

25.05 / “Ньюкасл” хочет вернуть Бенитеса. Бенитес хочет Стоунза и Баркли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска