Мнение: О маленькой войне за будущее Путина

10.07.2020, 6:40, Разное

Самый известный факт о Первой мировой – «Войны никто не хотел. Война была неизбежна».

Сейчас почти аналогичная ситуация складывается вокруг России. Вот, ей-Богу, спросите у соседей, друзей и знакомых, хотят ли они войны – ответ наверняка будет отрицательным. А вот на вопрос, допускают ли они возможность, что России придётся воевать – и скоро, ответят вам уже не так однозначно и дружно.

Тем более, что всё к тому складывается… По мнению наших неугомонных юго-западных соседей.

Украинские военные рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России на различных частях границы, даже одновременно. Об этом в прямом эфире рассказал командующий Объединенных сил Вооружённых сил Украины Сергей Наев.

«Вооружёнными силами Украины рассматриваются несколько сценариев по всему периметру границы с Российской Федерацией, а также временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым. Мы рассматриваем действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно. Соответствующие органы военного управления ВСУ… постоянно готовятся к адекватным ответным действиям. Наша задача – сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии – отразить наступление и не дать ступить вражескому сапогу на украинскую землю», – успокоил соотечественников украинский главком.

Чуть раньше тему военной операции РФ против Украины озвучил командующий ВМС Алексей Неижпапа. По его словам, российская армия попытается зайти в Херсонскую область из Крыма, чтобы получить возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. «Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь», – констатировал контр-адмирал, назначенный на свою нынешнюю должность меньше месяца назад.

С одной стороны, понятно, что военные всегда готовятся к войне: это их хлеб. Сталинский нарком Флота Николай Кузнецов в своё время заготовил десятки военных доктрин на все случаи жизни. С его подачи в 1940 г. был разработан даже план войны со Швецией. А вот нападение гитлеровской Германии на СССР он, как и многие военачальники, проспал. И все довоенные планы советского флота остались пылиться в архивах. Новые вырабатывались на коленке…

Так что планирование военными действий вероятного противника и разработка собственных ответов – занятие нормальное. Особенно когда хранится в кабинетной тиши высоких штабов.

С другой стороны, вынесение штабного планирования в публичную плоскость – дело не то, чтобы совсем недопустимое, но всё-таки моветон. Долг военных – защищать спокойствие общественности, а не будоражить её. Тем более, что никто не отменял таких эффектов, как самосбывающийся прогноз или ружьё на сцене в первом акте. Впрочем, #Украина регулярно готовится к отражению российской агрессии… Вполне успешно, надо заметить: российский сапог не ступил на Крещатик. Так что очередные откровения генералов и адмиралов, скорее всего, окажутся там же, где и все предыдущие.

Другое дело – #Россия. Готовится ли к войне она?

Тут можно рассуждать в гипотетическом ключе. Если говорить о наступательных действиях, то для них нет #сейчас ни резона, ни повода. Российский президент Владимир #Путин без проблем получил де-факто пожизненный срок во власти. Мобилизовывать электорат маленькой победоносной войной ему явно не с руки в настоящее время. Да и цена вопроса может оказаться запредельной в плане западных санкций. А к перевыборам 2024 года ой как много ещё может измениться. Другое дело – активная оборона. Тут уже многое допустимо и будет поддержано населением…

А вы верите в то, что Россия первой начнёт полномасштабную войну в ближайшем будущем? И против кого?

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