Латвия проявила интерес к размещению американских военных

10.07.2020, 6:35, Новости дня

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил в четверг, что его страна готова принять у себя американских военнослужащих. Пабрикс сказал об этом в ходе Оборонного форума Евросоюза, который проходил в виртуальном режиме, сообщает корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин.

«Мы готовы вложиться, чтобы также получить определенное количество американских войск на латвийской земле», – сказал министр, выразив надежду, что размещение американских военных в Латвии будет осуществлено не за счет сокращения американского контингента в Германии.

«Мы не пытаемся наказать немцев, – отметил Пабрикс, – Мы понимаем, что немцам необходимо сделать больше, но присутствие [американских военных] в Германии жизненно важно для глобальной безопасности».

В Германии в настоящее время размещены около 38 600 американских военнослужащих и находятся многочисленные военные объекты, в том числе авиабаза в Рамштайне и пять из семи европейских гарнизонов Вооруженных сил США. Кроме того, в Штутгарте находятся Европейское и Африканское командование ВС США.

«Мы считаем, что американское военное присутствие в Европе на самом деле должно быть увеличено, а не сокращено», – заявил Артис Пабрикс, предлагая развертывание американских сил в Северной Европе, странах Балтии или Польше, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России.