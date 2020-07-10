 

Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания после модернизации

10.07.2020, 6:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМодернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) «Маршал Шапошников», получивший на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», вышел в пятницу на ходовые испытания в Японское море, сообщила пресс-служба ТОФ.

«После проверки в море работы главной энергетической установки, для завершения комплекса пуско-наладочных работ, корабль встанет к причалу «Дальзавода». Планируется что до конца текущего [2020] года фрегат «Маршал Шапошников» вернется в состав Тихоокеанского флота», – приводит сообщение пресс-службы ТОФ ТАСС.

В рамках модернизации на корабле провели ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировали новое оборудование, демонтировали и вновь изготовили по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля.

Кроме того, были частично заменены магистральные кабельные трассы. Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское вооружение.

«Маршал Шапошников» был сдан в эксплуатацию в 1986 году, он строился как большой противолодочный корабль (БПК) и не имел ударного ракетного вооружения. После завершения модернизации «Маршал Шапошников» станет универсальным кораблем и сможет не только отслеживать и уничтожать субмарины противника, но и наносить ракетные удары по морским и наземным целям.

В ноябре прошлого года в Минобороны сообщали, что модернизируемые для Тихоокеанского флота РФ большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А («Антей») «Иркутск» получат новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».



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