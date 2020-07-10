Описывая брак, Брухунова назвала себя и Петросяна самодостаточными личностями

10.07.2020, 6:30, Разное

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высказалась об отношениях между мужчиной и женщиной. О своем замужестве она подробно рассказывать не стала, но считает, что лишь два сформировавшихся и взрослых человека могут создать семью, поэтому себя и Петросяна она называет самодостаточными людьми.

По мнению Татьяны Брухуновой, в настоящей семье житель и жительница уважают друг друга, а также прислушиваются к мнению родителей. Супруга Евгения Петросяна не намерена превращаться в наседку, наоборот, она стремится реализовать себя, поскольку у нее имеется хорошее образование, работа и всем этим жертвовать она не намерена даже ради мужчины.

Так, Татьяна Брухунова озвучила слова одной из подписчиц в Instagram. Та жаловалась на то, что муж заставляет ее сидеть дома и не позволяет ей профессионально развиваться. Она уверена, что такие действия ни к чему не приведут, поскольку «шила утаить невозможно», поэтому стремление к профессиональному развитию в будущем все равно возьмет верх.