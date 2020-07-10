 

Носила на руках: дети Прилучного нашли общий язык с Карпович во время отдыха

10.07.2020, 6:23, Разное

Последнее время светские обозреватели активно обсуждают роман актера Павла Прилучного и Мирославы Карпович.

Сами знаменитости пока никак не комментируют появившуюся в СМИ информацию, однако папарацци продолжают публиковать фото совместного отдыха возлюбленных. Из-за пандемии коронавируса в мире Прилучному и Карпович пришлось отдыхать на отечественном курорте. Выбор пары остановился на Ялте.

Судя по информации издания Super, звезды сериалов “Мажор” и “Папины дочки” посетители местный аквапарк. Вместе с ними были дети Прилучного.

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Мирослава Карпович и Павел Прилучный сейчас проводят время на отдыхе. Актер уже познакомил Мирославу с детьми. Карпович легко нашла с ними общий язык. ⠀ Появились кадры, где актриса держит на руках дочь Павла и Агаты. ⠀ Быстро нашел Прилучный замену бывшей жене? &#55358;&#56596; ⠀ #прилучный #муцениеце #карпович

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июл 2020 в 11:18 PDT

По опубликованным кадрам видно, что малыши нашли общий язык с Карпович. Актриса даже взяла на руки Мию. При этом до сих пор не ясно, общается ли нынешняя возлюбленная Прилучного с Агатой Муцениеце.

Напомним, что Муцениеце и Прилучного связывают девять лет брака. Их союз трудно назвать счастливым, поскольку после известия о разводе Агата сообщила, что ее экс-супруг систематически поднимал на нее руку и часто пил.

Слова Актрисы стали громом среди ясного неба. Многие коллеги по цеху поддержали Муцениеце и осудили поступки Прилучного.



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