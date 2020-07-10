 

Журналист: Путин предлагал Лукашенко возглавить объединенный парламент России и Белоруссии

10.07.2020, 6:23, Разное

Главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов раскрыл некоторые детали о переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко об объединении двух стран. По словам журналиста, российский лидер предлагал белорусскому коллеге возглавить объединенный парламент России и Белоруссии.

В конце прошлого года Путин был уверен, что сможет убедить Лукашенко, заявил Венедиктов. Со слов журналиста, белорусский лидер в одном из интервью признался, что ему предложили “какую-то должность” в парламенте.

Лукашенко это не понравилось, отметил Венедиктов. “Они там с ума сошли!” – привел журналист слова белорусского лидера.

Путин предлагал Лукашенко должность спикера объединенного парламента России и Белоруссии, уточнил главный редактор “Эха Москвы” в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Батька же, добавил Венедиктов, посетовал, что ему не предложили стать хотя бы вице-президентом Союзного государства.

Отказ Лукашенко повлиял на внутриполитическое события в России, отметил журналист. По его словам, именно из-за нежелания белорусского лидера идти на интеграцию в январе полностью поменялся состав правительства.

Путин демонстративно прошёл мимо Лукашенко,не пожав ему руку..))
Я думаю, многие ждали этого момента… pic.twitter.com/XhaoxZItFx

— Логан (@M5NZyOhxPbaRTaE) June 24, 2020

Как писали “Дни.ру”, Венедиктов в интервью Гордону упоминал и о разговоре Путина и Лукашенко, который состоялся полтора года назад в Шанхае. Тогда белорусский лидер предложил российскому коллеге поочередно меняться должностями президента и вице-президента.

Напомним, что переговоры об интеграции две страны ведут уже два года. Россия настаивает на более тесном партнерстве, в том числе политическом. Белоруссия во главу угла ставит экономические вопросы: цены на энергоносители, доступ товаров на российский рынок, финансовая поддержка и прочее.



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