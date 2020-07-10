Мнение: Великий предприниматель: россиянина угрожают убить за куклы Джорджа Флойда

10.07.2020, 6:20, Разное

В интернете появился мем. Кукла убитого полицейским Джорджа Флойда. Люди решили, что кукол делают в США совсем свихнувшиеся участники движения BLM. Оказалось, «великий предприниматель» из России подсуетился. Бизнесмен от Бога из провинции. Причем, он не говорит, сколько заработал. Зато известно, что ему уже угрожают даже «черные пантеры» – причем, смертью. А он на все угрозы отвечает, что прибыль вторична для него. Главное, «почтить память Джорджа, чтобы его запомнили люди».

За великой идеей почему-то всегда кроется великий обман. Так устроен мир. Парень – не промах. Black Live Matter-активисты не зря подозревают, что он издевается. Во-первых, он – русский. А каждый американец в курсе, что русские – самые хитрые и коварные люди в мире. К тому же, молодой человек говорит, что игрушка – антистрессовая. Можно немножко «подушить» афроамериканца. Он просит не называть свое имя и город в России, где проживает. Все-таки есть опасность.

Дело в том, что внутри у куклы – гранулы. И его приятно помять в кулаке, сдавить голову и шею. Если хочется придавить коленом, есть и подушки с изображением наркомана и грабителя, ставшего жертвой, Джорджа Флойда – семь судимостей, последняя – ограбление беременной белой женщины, которой он направил пистолет на живот со словами: «Где деньги и ценности?»

Аккаунты, жалуется мастер – кукольник и швея подушек, банят постоянно в различных соцсетях – везде жалобы. К тому же угрожают, вплоть до убийства. «Черные пантеры», так они себя называли, говорили, что он наживается на убийстве человека и сам не достоин жить поэтому.

«Это же символ антирасистской борьбы, – говорит россиянин, – Джордж Флойд не должен быть забыт. Пусть будет в каждом доме». Явно лукавит. Или нет?

Заказы, кстати, расходятся по всему миру – и по России, и в Европу, и в страны Балтии и в далекую Австралию уходят и куклы и подушки, и очень много заказов из США. Притом, что оттуда идет и основная ругань.

Китайцы тоже, конечно, молодцы, они уже и майки, и браслеты и кулоны понаделали с Джорджем Флойдом и символикой BLM, но до нашего бизнесмена им далеко – самый творческий и мастеровитый. Собирается брать помощников – не справляется с наплывом заказов.

«Я и деньги BLM пожертвовал», – сообщает кукольник. И тут он явно кривит душой, потому что счет, куда отправлял пожертвования, не называет. «Черным пантерам, может быть?» «Ну там, они скидывали счет, да, я давал, конечно, на их цели немного, это же все во благо, против расизма».

Великий, великий предприниматель. Русский ум идеально приспособлен, чтобы делать бизнес. Только дай возможность, обеспечь доступными кредитами, помоги стартовать, жители РФ такую страну выстроят – никакому Китаю и США и не снилось. Только надо заканчивать платить черной крыше – есть же своя, зря что ли люди в полицию идут?! Жалобу накатал, и тебя всегда прикроют, о цене договоришься.

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