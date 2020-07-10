Синоптики предупредили о формировании смерчей на юге европейской части России

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10.07.2020, 6:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuНа юге европейской части РФ в ближайшие пять дней прогнозируется аномально жаркая погода, что создает условия для формирования смерчей, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас опять возвращается жаркая погода до 42-43 градусов, особенно это касается Астраханской, Волгоградской областей, ряда районов Краснодарского края. Прогрев, конечно же, сказывается и на водной поверхности. Создаются условия для формирования смерчей», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РФ ТАСС.

По словам Вильфанда, смерчи, как правило, не выходят на сушу, так как это явление маломасштабное. «Чтобы выйти на поверхность, он должен сформировать на мелководье. Это редко бывает, но пару дней назад там [в южных регионах] уже такое было, пара смерчей вышло на поверхность суши. Это очень необычно», – отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Аномально жаркая погода задержится на юге европейской части РФ минимум на пять дней, добавил Вильфанд.

Ранее жителей Сочи и Туапсе предупредили о риске образования смерчей.



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