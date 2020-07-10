 

Во время карантина мошенники стали прибегать к новому способу воровства денег с платежных карт – НБУ

10.07.2020, 6:10, Новости дня

Во время карантина мошенники стали прибегать к новому способу воровства денег с платежных карт. Об этом 9 июля в Facebook сообщает Национальный банк Украины.

Отмечается, что самыми популярными видами мошенничества, как и раньше, остаются социальная инженерия и телефонное мошенничество.

При этом весной из-за распространения коронавируса мошенники начали применять новый сценарий – они информируют граждан о якобы начисленной им компенсации от государства и под этим предлогом спрашивают персональную информацию и реквизиты карт.

В то же время в Нацбанке уточнили, что общее количество незаконных действий с платежными картами, по которым понесены убытки, за прошлый год снизилось на треть и составило около 72 тыс. случаев. В 2018 году таких случаев было зафиксировано 105,5 тыс.

📈💳 Під час карантину в Україні зростають кількість та обсяги саме безготівкових операцій з платіжними картками. Тому…

Posted by Національний банк України on Kolmapäev, 8. juuli 2020

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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