 

Украина и НАТО стремятся возобновить работу комиссии на уровне министров – вице-премьер Стефанишина

10.07.2020, 6:10, Новости дня

Украина, как и ее партнеры по Североатлантическому альянсу, считают важным восстановить формат комиссии Украина – НАТО на министерском уровне, заблокированный из-за позиции Венгрии. Об этом по итогам переговоров в штаб-квартире НАТО агентству “Укринформ” сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

На вопрос корреспондента, поднимался ли на переговорах вопрос о позиции Венгрии, вице-премьер ответила отрицательно.

“Вопрос Венгрии не поднимался. В то же время большинство участников сделали акцент на важности возобновления работы комиссии Украина – НАТО министерского уровня. Со своей стороны мы подчеркнули, что диалог [с Венгрией] все же происходит, его наличие подтверждено министрами иностранных дел обеих стран. Поэтому мы разделяем ожидания стран-союзниц и надеемся, что заседание комиссии Украина – НАТО на более высоком уровне состоится”, – отметила Стефанишина.

Вице-премьер в Брюсселе провела встречи в Еврокомиссии, а также переговоры в штаб-квартире НАТО, где, в частности, встречалась с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

С 2017 года Венгрия блокирует заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров: Будапешт требует внести изменения в закон Украины “Об образовании”, которым расширяется использование государственного языка в школьном обучении. По мнению венгерских властей, документ угрожает будущему венгерского меньшинства в Украине.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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