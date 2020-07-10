Экс-теща Михаила Ефремова обвинила актера в спаивании Качалиной

10.07.2020, 6:09, Разное

Бывшая теща российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП из-за пьяного вождения, обвинила его в том, что он на протяжении многих лет спаивал ее дочь Ксению Качалину, из-за чего у нее развилась алкогольная зависимость. Об этом Наталья Анохина заявила в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

По словам бывшей тещи, Михаил Ефремов и ее дочь разошлись еще в 2000 году. Но тогда актер начал финансово поддерживать мать Анны Марии, что резко осуждала Наталья Анохина. Она была уверена, что Ксении Качалиной необходимо было идти работать, но вместо этого она стала «алкоголичкой». Теперь Наталья Анохина считает, что артист должен провести несколько лет в тюремном заключении.

Смертельное ДТП произошло 8 июня. Будучи в нетрезвом виде актер Михаил Ефремов допустил выезд на встречную полосу, где он на своем джипе протаранил фургон, находившийся под управлением Сергея Захарова. Из-за тяжелых травм он скончался. Позднее у Ефремова кроме алкоголя в крови были найдены следы запрещенных сильнодействующих веществ.