Испытания российской вакцины от коронавируса вошли в завершающую стадию

10.07.2020, 6:08, Новости дня

Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса: первая группа добровольцев будет выписана из госпиталя 15 июля, вторая группа получит второй компонент вакцины 13 июля, сообщили в российском военном ведомстве.

«Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины от коронавируса», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

По информации Минобороны, «15 июля закончится нахождение в стационаре первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность и переносимость вакцины».

«В понедельник, 13 июля второй группе добровольцев, на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен компонент № 2 вакцины от коронавируса. Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности», – подчеркнули в министерстве.

В Минобороны рассказали, что первая группа добровольцев будет выписана из военного медицинского учреждения после сдачи контрольных анализов.

В российском военном ведомстве также добавили, что все добровольцы чувствует себя хорошо, жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается.

«В соответствии с протоколом исследований у добровольцев регулярно отбираются анализы на гуморальный и клеточный иммунитет. Данные, полученные специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса», – сообщили в Минобороны.

В министерстве отметили, что врачи Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко ведут непрерывный мониторинг состояния здоровья всех добровольцев: проводят регулярные осмотры, измеряют систолическое и диастолическое артериальное давление, частоту пульса, температуру тела, оценивают состояние слизистых оболочек и кожных покровов.

«В настоящее время все показатели в норме. Общее, психологическое и моральное состояние добровольцев хорошее», – сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что на 42-й день после первой вакцинации добровольцам предстоит на один день вернуться в госпиталь для прохождения итогового медицинского осмотра и диагностики.

Напомним, клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. Эксперимент планируется завершить к концу июля. Параллельно испытания вакцины идут в гражданском Сеченовском университете.

По условиям эксперимента даже после четырехнедельного нахождения в больнице по прибытии в часть военнослужащий должен внимательно следить за своим самочувствием, чтобы в случае возникновения каких-либо симптомов респираторного заболевания немедленно сообщить врачам. Однако в остальном никаких ограничений у вернувшихся не будет, и после выписки из госпиталя они смогут проводить время на свежем воздухе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уверенность в надежности и эффективности вакцины от нового коронавируса должна быть стопроцентной.