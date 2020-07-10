Мнение: Климатически нейтральная Европа

10.07.2020, 5:52, Разное

Евросоюз – крупнейший потребитель российских углеводородов – намерен полностью отказаться от ископаемых источников топлива, таких, как нефть и газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Цель ЕС – в том, что к 2050 году стать климатически нейтральным», – сказала Симсон на брифинге в среду, отвечая на вопросы о судьбе трубопровода «Северный поток – 2».

До 2050 года, кстати, не так уж и много времени. В целом для нынешнего поколения российских воров и уголовников, конечно, дожить до 50 года будет несколько проблематично – даже с их украденными миллиардами купить бессмертие невозможно. Но на их век вроде бы хватит. Другой вопрос, что сокращение закупок углеводородного сырья начнет ощущаться гораздо более рано, а учитывая тотальную некомпетентность всех путинских назначенцев, ни в какую конкуренцию они не умеют. Поэтому дела у них идут крайне плохо уже сейчас: внезапно обнаружилось, что все эффективные госкорпорации чудовищно убыточны, хотя пока на их положении это не слишком сказывается ввиду наличия подушки безопасности в виде российского бюджета. То, что российское население в таком раскладе выводится за скобки их, понятно, не беспокоит. Да и с чего бы?

Уже сейчас понятно, что отечественная пропаганда заведет унылую волынку про то, что это все чушь – альтернативная энергетика дорога, а потому рачительные европейцы больше пугают, чем в реальности будут переходить на нее. Но энергия – это стратегический товар, и его цена считается иначе, чем у обычного товара в магазине. В стоимость стратегического товара всегда закладывается солидная доля безопасности, которая тоже чего-то стоит. Зависимость от психопата и шантажиста с манией своего величия – это риск, а потому более дорогая ненефтяная энергетика в итоге может оказаться существенно дешевле, если учитывать этот параметр. Впрочем, не только бандиты и шпана с востока смущают европейцев – ковбои из-за океана, буквально насильно впаривающие свои заманчивые предложения, тоже не вызывают бешеного восторга. Плюс Ближний Восток с его очевидной в недалеком будущем новой волной политической нестабильности – в общем, решение о формировании принципиально нового энергобаланса для Европы выглядит вполне рациональным. Риски и угрозы достаточно велики, а потому самое логичное – минимизировать их до предела.

Намек Симсон на судьбу Северного потока-2 выглядит в этом свете весьма прозрачным. До 50 года – 30 лет. В складывающихся условиях даже при запуске проекта он не успеет окупиться, так как первоначальная оценка срока окупаемости при условии соблюдения Третьего энергопакета (то есть, половинной загрузке) как раз составляла 30 лет (8 лет – при 100% загрузке мощностей). Но с учетом рухнувших цен на газ буквально за год почти в 4 раза рассчитывать на окупаемость проекта просто нелепо – трубы истлеют раньше.

В этом смысле для Европы уже нет никакой принципиальной разницы – будет ли реализован проект или так и утонет в Балтике. Не смогут русские его запустить – да и ладно. Сумеют – тоже неплохо. Но бороться за него ЕС теперь уже вряд ли будет. Европа постепенно (и довольно быстро) переходит в отношении СП-2 в статус зрителя.

То, что российские нефть и газ перестанут интересовать Европу, безусловно, огромный плюс. У рентной экономики есть специфическая черта – при исчезновении рентного ресурса исчезает и то сословие, которое с нее кормилось. В нашем случае уголовная шпана с Лиговки, захватившая власть в стране, как раз и кормится с этого ресурса. Все судорожные попытки найти какой-то другой ("люди-новая нефть") успехом не увенчаются. Заканчивается пищевой ресурс – и вся пищевая цепочка уходит в небытие. Закон природы обойти невозможно. Закончатся доходы от нефти и газа – бандиты уйдут со сцены, потеряв вначале финансовый ресурс, а за ним – и властный. Это неизбежно, как дембель у солдата. И это произойдет гораздо раньше пятидесятого года. Собственно, это уже начинает происходить, если кто не заметил.