Глава КНШ ВС США поддержал переименование военных баз с именами конфедератов

10.07.2020, 5:48, Новости дня

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли выступил с критикой о наличии связанной с конфедератами символики в американской армии, призвав уделить «пристальное внимание» переименованию военных баз, названных в честь конфедератов.

Выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США генерал отметил, что около 20% военнослужащих американской армии – темнокожие, передает ТАСС.

«Для этих молодых солдат, которые идут на базу <…>, названную в честь генерала-конфедерата, это может напомнить им, что этот генерал сражался за институт рабства, который мог поработить одного из их предков», – цитирует Милли The Washington Post.

«Это был акт восстания. <…> Это был акт измены против союза, флага, против конституции США, эти офицеры (конфедераты) отвернулись от своей клятвы», – сообщил Милли.

Глава КНШ ВС США также выразил мнение, что в прошлом решения называть военные объекты в честь конфедератов принимались из политических соображений, и решение об их переименовании сейчас также будет политическим шагом.

Ранее министр армии США Райан Маккарти выразил готовность обсудить переименование американских военных баз, названных в честь конфедератов. Также стало известно, что руководство ВМС США собралось запретить флаг Конфедерации.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

На этом фоне спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса США, среди которых есть фигура единственного президента Конфедеративных Штатов Америки (КША) Джефферсона Дэвиса (1808-1889).

Позже в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту и автору текста гимна Соединенных Штатов Фрэнсису Скотту Ки, а власти Нью-Йорка санкционировали демонтаж памятника президенту США Теодору Рузвельту.

Еще несколько памятников конфедератам снесли в США летом 2017 года, после чего в Шарлоттсвилле произошли столкновения между противниками и сторонниками сноса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об американской версии «войны памятников», а также разбиралась в том, за что черные свергают белых с постамента.