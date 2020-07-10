Помпео подверг критике Китай за его влияние на ВОЗ и страны Африки

10.07.2020, 5:30, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что помощь Китая – и, в меньшей степени, России – странам Африки объясняется исключительно желанием Пекина и Москвы продвинуть свои экономические интересы, а не гуманитарными мотивами. Об этом глава Госдепартамента заявил в ходе телефонного брифинга для иностранных журналистов 9 июля.

«Когда Соединенные Штаты приходят с гуманитарной помощью, она именно таковой и является. Мы по-прежнему остаемся крупнейшим источником помощи в целях развития на африканском континенте. Мы будем продолжать делать это при нынешней администрации, и мы делаем это, потому что это правильно, мы считаем, что это правильная политика – помогать людям внутри Африки. Когда это делают китайцы, это всегда в обмен на что-то».

Майк Помпео пояснил, какими он видит цели оказания Китаем помощи африканским странам: «Это имеет целью набить еще больше карманы лидеров их режима, и почти всегда не согласуется с прозрачностью и верховенством закона. Я думаю, что многие африканские страны уже разглядели это. Фасад этой помощи выглядит хорошо и правильно, но с течением времени выясняется, что они часто подкупают кого-то внутри страны. И второе: когда китайская компартия берет на себя обязательство построить что-то – будь то дорога, мост или инфраструктурный проект, например, плотина, – то потом оказывается, что они сделали нечто, чего заказчики на самом деле не хотели».

Госсекретарь США также считает недопустимым влияние Китая на Всемирную организацию здравоохранения, вследствие чего, по его словам, США не удовлетворены работой этой международной структуры: «Всемирная организация здравоохранения снова и снова демонстрирует, что она страдает от недостатков, которые не позволяют ей выполнить ее основополагающую миссию».

«Всемирная организация здравоохранения до сих пор не может заставить Компартию Китая помочь нам идентифицировать «нулевого пациента» или объяснить, как случилось так, что Компартия Китая решила прекратить поездки внутри страны, но позволила вирусу распространяться по всему миру… Мы пытались сделать простую вещь – чтобы Тайвань мог участвовать в ВОЗ в качестве наблюдателя, а Компартия Китая своим влиянием не допустила этого. Я думаю, это очень показательно».

Госсекретарь Помпео также сообщил, что на следующей неделе, приблизительно в четверг, состоится презентация первого доклада комиссии Госдепартамента по неотъемлемым правам, которая была образована около года назад. Комиссия, состоящая из американских ученых, философов и активистов, должна была выработать рекомендации для госсекретаря относительно способов продвижения прав человека, основанных на основополагающих принципах США и положениях Всеобщей декларации прав человека 1948 года.