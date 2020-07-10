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10.07.2020, 5:30, Новости дня

Рабочая группа по космосу США и России соберется в конце июля.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению в Twitter.

«Во время встречи с послом России в США Анатолием Антоновым помощник госсекретаря США Кристофер Форд анонсировал заседание рабочей группы по вопросам космической безопасности в конце июля», – говорится в сообщении.

Бюро назвала встречу Антонова и Форда «большим днем для дипломатии» в области стратегической безопасности двух стран.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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