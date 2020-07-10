 

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Лос-Анджелеса в Москву

10.07.2020, 5:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехники. Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПожелавшие вернуться на Родину граждане РФ в четверг вылетели из Лос-Анджелеса в Москву вывозным рейсом «Аэрофлота», свидетельствует информация на сайте международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Это уже 13-й вывозной рейс для российских граждан из США и второй – из Лос-Анджелеса. Ожидаемое время прибытия рейса SU107 в Шереметьево – 13.49, передает ТАСС.

«Совсем скоро 374 пассажира, в том числе 11 младенцев, смогут ступить на родную землю. Желаем им счастливого пути и мягкой посадки», – приводятся слова российского посла в США Анатолия Антонова на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Посол также отметил, что на борту самолета находятся «два школьника, находившиеся в США в рамках программ образовательного обмена».

«Дипломаты посольства сделали все возможное, чтобы в полетный список смогли попасть наши сограждане, нуждавшиеся в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера (40 человек). Среди них – лица, прибывшие в США по медицинским показаниям для лечения или реабилитации, те, кто не смог самостоятельно возвратиться домой, а также граждане из наиболее уязвимых слоев населения, таких как пенсионеры, многодетные», – сообщил Антонов.

Напомним, в конце июня глава МИД Сергей Лавров назвал число желающих вернуться домой российских граждан. В начале июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила рост числа желающих вернуться из США россиян.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин разъяснил, кого вывезут на Родину в первую очередь. Тогда же правительство установило порядок помощи российским гражданам, которые не могут вылететь из-за рубежа.



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