 

В прошлом году на изношенных электросетях произошло 156 тыс. аварий – исследование

10.07.2020, 5:05, Новости дня

За 2019 год в Украине на изношенных электросетях произошло 156 тыс. прерываний подачи электроэнергии, 95% таких сетей обслуживают бытовых потребителей. Об этом идет речь в опубликованном 7 июля исследовании Центра экономического восстановления (ЦЭВ) “Кризис на рынке электроэнергии. Влияние энергетической инфраструктуры на экономическое развитие стран”, которое проанализировало агентство “Українські новини”.

В Украине – самые продолжительные среди стран Европы перерывы в электроснабжении, отмечают авторы исследования:

Украина – 683 мин. в 2019 году;
Румыния – 290 мин.;
Польша – 180 мин.;
Австрия – 24 мин.

Также в прошлом году потери в сетях при распределении электроэнергии превысили 10%, это минимум в два раза больше, чем в ведущих странах Евросоюза, сказано в отчете. 

“Крепежную арматуру разрушает коррозия. Кабеля провисают и рвутся из-за ветра, дождя и обморожения. Трансформаторы горят из-за перегрузки. Их вскрывают и ломают воры, которые воруют медь”, – цитирует агентство экспертов.

Согласно целям Энергетической стратегии до 2035 года, уровень SAIDI – продолжительности перерывов в электроснабжении – должен постепенно снижаться, но он только растет, и отклонение от целевых значений составляет уже более 30%. 

Чтобы изменить ситуацию, в Украине необходимо инвестировать не менее $1500 на километр сети, а сейчас этот показатель в шесть раз меньше.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложила вариант тарифного регулирования, который не позволит генерировать необходимые средства, пишут “Українські новини” со ссылкой на аналитиков центра.

“Использование RAB-модели по применению единой нормы доходности (WACC) на весь объем РБА (с учетом сдерживающего коэффициента течение первых трех лет) позволит сгенерировать необходимые капинвестиции в полном объеме”, – отмечают эксперты. 

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Директор Центра энергии, природных ресурсов и геополитики Ариэль Коэн заявил в комментарии, что Украине категорически необходимо уже сегодня вводить тарифообразование, которое позволит модернизировать энергосети в соответствии со стандартами XXI века – сети Smart Grid, писало Delo.ua.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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