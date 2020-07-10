 

В СИЗО Чернигова двое заключенных отказались от еды – офис омбудсмена

10.07.2020, 5:05, Новости дня

В следственном изоляторе Чернигова два содержащихся там человека отказались от еды. Об этом 9 июля проинформировали в офисе омбудсмена Украины после мониторингового визита в СИЗО.

“На время визита в учреждении были выявлены два человека, которые отказались от приема пищи, один из которых – из-за ненадлежащих условий содержания. Состояние здоровья голодающих находится на постоянном контроле медицинского персонала”, – говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена рассказали, что один из осужденных, которого оставили в СИЗО для хозяйственных работ и которого привлекали к приготовлению пищи, не имел медицинской книжки.

“Из-за недостаточного количества холодильного оборудования нарушается товарное соседство продуктов питания в пищеблоке и на продуктовом складе учреждения. В рационе питания большинства содержащихся отсутствует рыба”, – отметили в отчете.

Здание СИЗО в Чернигове построено около 250 лет назад, его коммуникации изношены, отметили в офисе омбудсмена. В следственном изоляторе содержится более 400 человек при допустимых 375-ти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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