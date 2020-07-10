 

Мнение: Работа на русском направлении

10.07.2020, 4:49, Разное

Канадские спецслужбисты ведут набор граждан знающих русский язык на хорошую зарплату.

Канадская служба разведки предлагает работу русскоговорящим гражданам

Кандидат должен хорошо знать не только иностранный, но и французский или английский язык
Как передает издание Narcity, служба безопасности и разведки Канады (CSIS) ищет новых сотрудников, которые знают один из пяти языков.
CSIS требуются аналитики, хорошо знающие какой-либо из следующих языков: арабский, фарси, русский, панджаби или мандаринское наречие.
Аналитик должен читать или слушать информацию на иностранных языках, переводить ее и писать отчеты о ценности полученной информации.
От кандидатов требуется не только мотивация и инициативность, но и осмотрительность.

Для того, чтобы подать заявку, необходима степень бакалавра и как минимум два года работы с документами, источниками и отчетами.
Отобранные кандидаты должны будут пройти тест, который проверит их знание иностранного языка, а также французского или английского.
Даже о подаче заявки нельзя сообщать никому, кроме близких родственников.
Аналитик, знающий иностранные языки, будет получать от $69,350 до $84,360.

http://perevodika.ru/articles/1209619.html – цинк

Платят там явно больше, чем какому-нибудь деятелю из ИПСО вроде Гарбузюка. Можно отметить, что это далеко не первая спецслужба, которая в 2019-2020-м годах активизировала набор граждан знающих русский язык. "Русское направление" будет становиться все более актуальным и востребованным, учитывая логику Холодной войны и грядущие перспективы отношений РФ с Западом.

Источник: Colonel Cassad



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