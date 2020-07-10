Мнение: Время смерти

10.07.2020, 4:45, Разное

Лукашенко заявил о том, что Белоруссия может выйти из ЕАЭС. Пока это угроза, никаких практических шагов в данном направлении нет, а потому все можно списывать на предвыборную и весьма непростую ситуацию в Белоруссии. Риски для Лукашенко крайне велики.

Тем не менее, угроза из разряда тех, которыми не бросаются. Очевидно, что в Москве воспримут ее болезненно. Особенно в свете задержания в Белоруссии сразу четырех сотрудников ГРУ, причем это явно не фейк, так как в МИД вызван белорусский посол для вручения ноты по этому поводу.

ЕАЭС, безусловно, труп. Его периодически гальванизируют и подбадривают припарками, но как стратегический проект это уже покойник. Причем таковым он стал после 14 года, когда из него однозначно ушла Украина. ЕАЭС имел шанс на статус субрегионального рынка только при участии в нем Украины – 40 миллионов ее потребителей (пусть даже 35 с учетом массового исхода ее населения) больше, чем суммарно во всех остальных членах ЕАЭС за исключением России. Без Украины рынок ёмкостью менее 200 миллионов не самых платежеспособных потребителей – это вообще ни о чем. Он с трудом мог вытянуть разве что уровень Третьего технологического уклада – то есть, дореволюционный девятнадцатого века. В нынешних условиях легче не тратить время на эту пустышку, но соображения престижа вынуждают имитировать хоть какую-то жизнедеятельность этого зомби.

В этом смысле угроза Лукашенко ни малейшего значения уже не имеет. Распад ЕАЭС предопределен, весь интерес лишь в том, кто из участников возьмет на себя инициативу зафиксировать время смерти. При этом нужно понимать, что ЕАЭС – это единственный за тридцать лет стратегический проект России, и Путин его благополучно спустил в отхожее место. Так что здесь, конечно, вопросы точно не к Лукашенко, а к величайшему стратегу современности. Жаль, что ему не та планета досталась. Уж он бы развернулся.