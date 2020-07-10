Названы специи, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний

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10.07.2020, 4:42, Новости дня

На вероятность возникновения онкологических заболеваний влияет ослабленный иммунитет. Для снижения риска возникновения опухолей необходимо уделить особое внимание своему рациону и вести здоровый образ жизни.

По словам экспертов, регулярное употребление специй, обладающих антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способно значительно снизить риск возникновения раковых заболеваний. Среди специй, которые способствуют укреплению иммунитета и профилактике рака, ученые выделяют: розмарин, петрушку, куркуму, чеснок, перец чили и корень имбиря.

Розмариновая кислота предотвращает повреждение клеток и ДНК свободными радикалами, которые приводят к росту раковых клеток. Петрушка способствует снижению риска возникновения рака легких, куркума снижает риск развития рака практически всех типов, а чеснок – замедляет рост раковых клеток. Кроме этого, перец чили замедляет рост раковых клеток в предстательной железе, а корень имбиря – помогает предотвратить рост раковых клеток в толстой кишке, яичниках и уменьшает опухоли простаты.



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