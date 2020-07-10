Доказано, что причиной депрессии является вирус

10.07.2020, 4:42, Новости дня

Японским ученым удалось доказать, что вирус является причиной депрессии.

По словам специалистов, существует 8 видов герпеса. Особенность шестого вида в том, что он живет в организме человека всю жизнь. 100% людей на планете – это носители вируса герпеса человека шестого типа. Было обнаружено, что количество этого вируса в крови увеличивается при стрессе или усталости. Через нос вирус проникает в мозг, а затем – в обонятельную луковицу.

Обонятельная луковица связана с эмоциями. Когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет на эмоции и вызывает накопление стресса. Реакция мозга на стрессовые ситуации является причиной депрессии, которая вызвана протеином SITH-1.