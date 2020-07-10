 

Доказано, что причиной депрессии является вирус

10.07.2020, 4:42, Новости дня

Японским ученым удалось доказать, что вирус является причиной депрессии.

По словам специалистов, существует 8 видов герпеса. Особенность шестого вида в том, что он живет в организме человека всю жизнь. 100% людей на планете – это носители вируса герпеса человека шестого типа. Было обнаружено, что количество этого вируса в крови увеличивается при стрессе или усталости. Через нос вирус проникает в мозг, а затем – в обонятельную луковицу.

Обонятельная луковица связана с эмоциями. Когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет на эмоции и вызывает накопление стресса. Реакция мозга на стрессовые ситуации является причиной депрессии, которая вызвана протеином SITH-1.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / У 89-летнего экс-главы “Формулы-1” Экклстоуна родился сын

15.06 / Глава Единой лиги Кущенко: все клубы подтвердили участие в сезоне-2020/21

29.05 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

05.06 / Мосгорсуд сократил на пять суток срок ареста журналиста Ильи Азара

20.06 / Приемная кампания в музыкальные вузы: особенности поступления

17.05 / Пермский край борется в рекордно сильным паводком

07.07 / Россия нарастила золотовалютные резервы

05.07 / Валуев назвал причину нежелания Квята вставать на колени

10.06 / “Фармак” написал открытое письмо “Дарнице”: Дело по бренду “Корвалол” вышло за все разумные сроки и вредит инвестиционному климату страны

25.05 / Выявлены генетические противопоказания к употреблению алкоголя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска