Мнение: Зачистка Сибири и ДВ. Где тонко – там и рвется

10.07.2020, 4:25, Разное



Ведут Фургала

А вообще, если в связи с арестом Фургала посмотреть чуть глубже, чем во вчера-позавчера – картинка вырисовывается крайне любопытная. Дело ведь вовсе не ограничивается одним Хабаровским краем; очень похоже, что у режима затрещала вся “отдаленная азиатская Россия” – Сибирь и Дальний Восток. И поэтому “кремлевские” последние пару лет только и делают, что носятся там от одного “очага возгорания” к другому.

Понятно, Хабаровск: там не только абсолютно “чужой” для Москвы губернатор из местных бандитов – там ведь и краевой ЗакС тоже оказался, по итогам выборов 2019 года, под контролем “депутатов ЛДПР”, то есть, по сути, местных братков! И это только второй такой регион в России – где в облЗакСе “Единая Россия” в меньшинстве.

А какой первый? Есть еще такой важнейший регион, как Иркутская область. И там – сюрприз! – в ЗакСе преобладают коммунисты. А губернатора Иркутской области Левченко Путин тоже снял, причем примерно таким же макаром, как и Фургала; по рассказам, Левченко вызвали в Москву и там много часов подряд буквально выкручивали руки “на переговорах в Кремле”, заставляя подписать “прошение об отставке”. Очевидно, что если бы Левченко оказался покрепче – какие-нибудь заказные убийства (или миллиард наличными в ванной комнате) нашли бы и у него.

А Приморье?! В 2018 году в Приморье творился и вовсе “цирк на дудках”: ТРИ тура голосования на выборах губернатора, причем кандидата, по всем оценкам победившего во втором туре (Ищенко от КПРФ), не допустили (!!) участвовать в туре третьем. После провала путинского ставленника на выборах в турах первом и втором Москва, чтобы заткнуть внезапную “дыру”, образовавшуюся на месте губернатора важнейшего края, не придумала ничего лучше, кроме как уговорить действующего губернатора Сахалина по-бырому подать в отставку на Сахалине и заявиться во Владивосток! Вообще-то такая “кадровая политика” называется “тришкин кафтан”.

Так мало того: несмотря на абсолютно гигантские средства, вбуханные в приморскую кампанию, на десант из почти всех имевшихся в наличии у Кремля политтехнологов в Приморский край – третий тур там удалось “выиграть” все равно только ценой масштабных фальсификаций – до такой степени местные жители НЕ ХОТЕЛИ поддерживать никого из “кремлевских”!



Олег Кожемяко, губернатор Приморского края

Еще один важнейший край России – Красноярский. Там за полгода до Фургала также зачистили – взяли под арест и возбудили дело – на местного (!) авторитета Быкова. И тоже, как отмечают даже вполне лояльные Кремлю местные наблюдатели, взяли Быкова из чисто политических соображений: шьют уголовку, но смысл всех “следственных действий” – не пустить Быкова на выборы. Не лез бы Быков “в политику” – его бы, как Фургала 15 лет подряд – никто бы и не трогал.

А рядом с Красноярском – республика Хакасия. По населению она маленькая, а по экономическому значению – ого-го! Потенциал у маленькой республики – гигантский, деньги на ее ресурсах зарабатываются сумасшедшие. Этакая “жемчужина в московской короне”, ценнейший актив Кремля. Кто заправляет нынче в “жемчужине”? Губернатор-коммунист, скандально выигравший выборы, в которых Кремль разве что на ушах не стоял, чтобы этой победы не допустить. В какой бл…кий цирк были превращены выборы главы Хакасии в 2018 году – это не передать. Достаточно сказать, что в результате совместных усилий АП, Роснефти и лично Михаила Леонтьева дата второго тура переносилась несколько раз, и в конечном итоге кандидат-коммунист стойко остался один (!!) в списках (всех остальных заставили сняться). Остался один – и был избран!! И теперь остается костью в горле у Кремля – возможно, после Фургала он следующий “на зачистку”.



Валентин Коновалов, глава Хакасии.

А Якутия?? Якутия, которая по площади с пол-Европы – тоже сплошная головная боль для Кремля. Мэр Якутска – в кои-то веки не единороска, на “голосувании” в Якутии чуть ли не худшие показатели в стране – это показывает даже не столько настроения народа, сколько фронду среднего и высшего звена управления в республике, не пожелавшего “хорошо постараться” в деле фальсификации данных.

Наконец, если чуть копнуть – то даже и во вроде бы “благополучных” (политически, по экономике там везде швах) регионах всё очень не слава богу. Например, бывшая Читинская область (теперь Забайкальский край). Один из самых нищих регионов в России. На выборах губернатора в 2019 году там победил ставленник Кремля, который… отказался идти от “Единой России” и пошел самовыдвиженцем, заявив, что если идти от ЕР, то у него не будет никаких шансов!

В Забайкалье был кандидат-коммунист (от КПРФ), который должен был, по всем опросам, со свистом побеждать; у него придрались к подписям и просто по беспределу не допустили участвовать в выборах.

Таким образом, что мы видим:

Хабаровский край – губернатор арестован, ЗакС не под контролем ЕР;

Иркутская область – губернатора принудили подать в отставку под угрозой посадки, ЗакС не под контролем ЕР;

Красноярский край – самого видного местного деятеля оппозиции “превентивно” арестовали в преддверии выборов;

Приморский край – скандально кое-как в три тура “избрали” губернатора-варяга, население озлоблено;

Республика Хакасия – избран губернатор от КПРФ, два года идут попытки его под каким-то предлогом снять;

Республика Якутия – крайне сильны протестные настроения, мэр столицы региона – не член ЕР;

Забайкальский край – год назад со скандалом и многочисленными нарушениями закона “избран” губернатор, отказавшийся выдвигаться от ЕР.



Анатолий Быков, Красноярск

Проблемы Кремля в Сибири и на ДВ очевидны.

Они сажают Фургала – потому что не верят, что могут победить его на выборах;

Они сажают Быкова – потому что не верят, что могут победить его на выборах;

Они снимают Левченко – потому что понимают, что будучи губернатором, он бы легко переизбрался в этом году;

Они с огромным трудом, потратив чуть ли не полмиллиарда долларов и стянув все ресурсы, провели Кожемяку в главы Приморья – и они не верят, что смогут снова повторить этот фокус через 2 года.

Говоря проще: Москва в своих “закромах Родины” – в Сибири и на ДВ – почти полностью растратила свой электоральный потенциал. Ее главный козырь – Путин – из туза понемногу девальвировался до уровня максимум девятки пик… А других сильных избираемых фигур у Москвы в тех краях просто нет.

Поэтому московская ОПГ (объединенная политическая группировка) использует свой последний “довод королей” – сажает. “В бой пошли одни силовики”.

Это жест отчаяния, очевидно. Всех не пересажать, на место одного фургала придет два других. Но никаких других инструментов у Москвы, судя по всему, не осталось. Нет ни идей, ни готовности меняться – ничего. Есть, как они считают, Росгвардия. Ну-ну.

“Богатство России будет прирастать Сибирью”? Ну и отваливаться оно начнет, видимо, с того же места.