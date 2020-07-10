 

Личное: Куда делся Шантик?

10.07.2020, 4:06, Разное

В Инстаграме Бородиной появился длиннющий пост о её бывшем. Коте.

Нудно, сбивчиво и запутанно Ксения рассказывает, каким плохим домашним питомцем был Шантик.


Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

«Никогда не был ласковым котом, все время спал в квартире, либо драл Мебель, царапал детей».

Скрупулёзно перечислив все ужасы совместного проживания с Шантиком, Бородина заявила, что по-прежнему его очень любит. Только вот кот с ними больше (или вообще?) не живёт.

Надристав 10-минутный пост, Ксения так и не ответила на вопрос: «А где, собственно, кот?»

«Как бы к нему хорошо не относились, ему это все не надо, он любит свободу и быть сам по себе. Надеюсь этот вопрос мы закрыли навсегда», — очень туманно пояснила Бородина.

Где сейчас кот, можно только догадываться. Моя версия: его выгнали из дома. Вывезли куда-нибудь в поле и бросили.

Вместо старого и неудобного в семье Бородиной теперь новый, удобный кот.


Фото: Соцсети

«Это наш новый кот – Каспер, ему 5 месяцев он Мейн Кун будет ещё расти».

Смотрю я на этих кошёлок из публичного дома 2 и думаю: как же всё у них просто. Кого угодно с лобкового места выгнать могут!

Кот мешает? Заменим! Ребёнок от предыдущих отношений под ногами путается? Задвинем на задний план, чтобы нового сожителя мамы не раздражал! Так и идут по жизни, меняя котов, мужей и даже своих собственных детей.

Чем такая женщина отличается от животного, лично я не понять не могу. Зато я чётко понимаю другое: плохих котов и плохих детей не бывает. Бывают плохие люди.

  Я считаю Ксению Бородину очень плохим человеком: злым, завистливым, закомплексованным и инфантильным.

Вступить в противостояние с котом, не суметь понять, полюбить и приручить животное — вот уровень Бородиной. В моей системе моральных координат такой уровень называется днище.

  А в вашей?

Источник: Лена Миро



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