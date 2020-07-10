У главы Фонда госимущества Украины пытались за $800 тыс. “купить” две должности – НАБУ

10.07.2020, 3:55, Новости дня

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пресекли попытку дать взятку главе Фонда государственного имущества (ФГУ) Дмитрию Сенниченко в размере $800 тыс. Об этом 9 июля НАБУ проинформировало в Facebook.

“Разоблачили “на горячем” лицо, которое пыталось за $800 тыс. подкупить главу Фонда государственного имущества Украины, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией”, – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что мужчину задержали после попытки передать первый транш на сумму $200 тыс.

Щойно детективи #НАБУ за процесуального керівництва #САП викрили «на гарячому» особу, яка намагалася за 800 тис. дол…. Posted by НАБУ on Neljapäev, 9. juuli 2020

В январе Сенниченко предлагали $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО “Одесский припортовый завод” (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. НАБУ тогда задержало причастных.